Kaş Gençlik Festivali coşkusu başladı

Kaş Gençlik Festivali'nde spor, bale dans, tiyatro gösterisi, müzik, kültür ve sanat alanında birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Festival, Antik Tiyatro'da Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın katılımıyla başladı.

Başkan Mutlu Ulutaş, yaptığı konuşmada, ilçede bu yıl ‘Kaş Gençlik Festivali' düzenlediklerini, pandemi sürecinin ardından bu tür faaliyetleri artırdıklarını söyledi. Gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Ulutaş, festivalin ilçe merkezi ve mahallelerde altı gün boyunca çeşitli etkinliklerle süreceğini aktardı.

Festivalin ilk gününde Afrika Dans Grubu gösteri sundu. Sonrasında müzik grubu İkilem ve Ozan Doğulu sahne aldı. Sahneye ilk çıkan son yılların popüler grubu İkilem oldu. Konserde grubun solistleri Serhat Karan ve Uğur Ateş, şarkılarını gençlerle birlikte seslendirdi. Başkan Ulutaş, konser sonunda İkilem grubuna teşekkür ederek, tablo ve çiçek hediye etti. Ardından DJ Ozan Doğulu, sahneye çıktı ve performansıyla izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde, gençler etkinlikler çerçevesinde dopdolu bir hafta yaşayacak. 5-11 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festivalde spor, bale, dans, tiyatro gösterisi, müzik, kültür ve sanat etkinlikleri yer alıyor.

Kaş Gençlik Festivali Köy Programı çerçevesinde Kınık, Yeşilköy, Gömbe ve Dirgenler mahallelerinde etkinlikler yapılacak. Palyaço, Okçuluk, Dart, Halat çekme, Müzikli oyunlar, Portatif tenis/badminton, Matrak oyunu, Mas Güreşi ve Sinema festivale renk katacak.

Kaş Gençlik Festivali'nde, Antik Tiyatro'da gerçekleşecek konser programları da yer alıyor. İlk gün İkilem ve Ozan Doğulu ile başlayan program, ikinci gün Oğuz Boran ile devam edecek. Üçüncü gün Damla Yıldız, dördüncü gün Yunus Emre, beşinci gün de Yasemin Özol ve Berk Yılmazer sahne alacak. Altıncı gün ise Kalkan Yat Limanı'nda Emrah Karaduman ve Ece Seçkin konser verecek.

Kaş Gençlik Festivali, 11 Eylül pazar günü sona erecek.