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Kaş Halk Eğitimi Merkezi'nde maske üretimi

Korona virüs salgınına karşı artan maske ihtiyacı sebebiyle Kaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde maske üretimine başlandı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile gönüllülük esasına göre, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen maskeler ilçede kaymakamlığa teslim edilecek.


Kaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Galip Karakan, “Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kahraman Türk kadını, Covid-19 ile mücadele için yine işbaşında. Kaş'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz öncülüğünde gönüllü usta öğreticilerimiz, ilçemizdeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için emeğini ve yüreğini ortaya koymuştur. Kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

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