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Kaş Kapya Biber Festivaline doğru

Antalya’nın Kaş Belediyesince bu yıl ilk defa Kapya Biber Festivali düzenlenecek.

Antalya'nın Kaş Belediyesince bu yıl ilk defa Kapya Biber Festivali düzenlenecek.


Kaş'ın Kasaba Mahallesi'nde 11-12 Ekim tarihlerinde yapılacak Kapya Biber Festivali kapsamında, halk oyunları gösterisi, yarışmalar ve konserler yer alacak.


Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde ilk gün, ‘en iyi biber üreticisi' belirlenecek. ‘Acı Biber Yeme' ve ‘Kapya Lezzetleri Yemek' yarışmasının ardından, Burdurlu mahalli sanatçı Ümran Özdemir konser verecek. İkinci gün, ‘Kapya Güzellik Yarışması' gerçekleştirilecek. Seslendirdiği ‘Erik Dalı' ile dikkati çeken Ankaralı müzisyen şarkıcı Ömer Faruk Bostan konseri ile festival sona erecek.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kasaba Mahallesi'nde yetişen kaliteli kapya biberini tanıtmak ve yörenin tarımsal faaliyetlerini duyurmak için etkinliğin düzenlendiğini belirterek, vatandaşları festivale davet etti.

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