Kaş-Kekova ÖÇKB'nin biyolojik çeşitliliği toplantısı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce ‘Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi' konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda proje kapsamında akademisyenler, konu alanlarında görüşlerini açıkladı. ‘Kaş-Kekova ÖÇKB raporlama ve arazi çalışmaları ile herpetofauna', ‘jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolojik', ‘EUNIS habitat sınıfları-flora vejetasyon', ‘omurgasız hayvanlar', ‘hidrobiyolojik‘,‘ornitolojik', biyoçeşitlilik, ‘memeli hayvanlar' ile ilgili tespitler ve ‘biyolojik çeşitlilik ve hassas habitatlar üzerindeki tehdit ve baskı unsurları, hassas habitatlar, habitat düzeyinde izleme önerileri, haritalama ve sentez çalışmaları' konusunda görüşler ortaya kondu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş toplantıda yaptığı konuşmada, yapılan bu bilimsel çalışmadan memnuniyet duyduğunu belirterek “Kaş'ın bakir kalması, gelişmesi, yaşaması ve sürdürülebilir olması, burada tabiatın yarınlara taşınması adına koruma yapılması önemlidir. Bundan sonra da bu bilgiler ışığında burada bu bölgelerin neden korunduğunu, ne tür habibatın ya da biyolojik çeşitliliğin olduğunu bileceğiz. Bu farkındanlıkla hem koruma hem de insanların kullanma dengesi ölçeğinde sürdürülebilir çevre ve yaşamı beraber tesis etmeye çalışacağız.” dedi.

Proje Koordinatörü Rabia Nurhan Dündar ise, proje kapsamında Kaş-Kekova ÖÇKB'nin biyolojik çeşitliliğinin tespiti için akademisyenlerle birlikte hem literatür hem arazi çalışmaları gerçekleştirdik. Proje 2018 yılında başladı. Bugün sonuç toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kesin raporumuzu sunduk. Toplantıyla aldığımız bilgi, görüş ve değerlendirmelere göre raporumuza son halini vererek, Kaş-Kekova ÖÇKB'nin biyolojik çeşitliliğinin, hassas habitatlarının ve alan içerisinde korunması gereken önemli bölgelerin tespitini gerçekleştirip, Tabiat Varlıklarına Koruma Genel Müdürlüğüne ileteceğiz.” diye konuştu.

Ziraat Odasında yapılan toplantıya, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Çevre Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay ile Daire Başkanı Nuri Kunt, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Sedat Kalem, Kaş-Kekova ÖÇKB yerel çalışma grubu üyeleri, Proje Koordinatörü Peyzaj Yüksek Mimarı Rabia Nurhan Dündar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.