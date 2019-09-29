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Kaş Kent Konseyi genel kurulu yapıldı

Kaş Kent Konseyi, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Avukat İsmail Gökçe yeniden Kaş Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.


Kaş Kent Konseyi, olağan genel kurulu toplantısı yapıldı. Kaş Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Avukat İsmail Gökçe ile çok sayıda konsey üyesi katıldı.


Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Kent Konseyine çok önemli sorumluluklar düştüğünü ifade ederek, “Yerel idarenin uygulamaları, yapacağı hizmetler, toplumla olan entegrasyonu, daha çok işbirliğini tetikleyecek bir vazifeye sahip. Bu anlamda sizlerin destek, katkı ve önerilerini, hatta eleştirilerini de almak istiyoruz. Kaş'a faydalı olmak amacındayız. Yapacağımız hizmetler ve çalışmalarla Kaş'a güzellikler kazandırırsak, memnun olacağız.” dedi.


Avukat Gökçe de yerel idarelerde halkın yönetime katılması, paylaşması ve tavsiyede bulunmasının önemine dikkati çekerek, amacın Kaş'ın mutluluğu ve geleceği için çalışmak olduğunu belirtti.


Konuşmaların ardından yapılan oylamada İsmail Gökçe, yeniden Kaş Kent Konseyi Başkanı seçildi.

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