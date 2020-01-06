İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş kışın da rengarenk olacak

Antalya’nın Kaş ilçesinde 9 bin mevsimlik çiçek dikildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 9 bin mevsimlik çiçek dikildi.


Kaş Belediyesi ilçede peyzaj yenileme ve mevsimlik çiçek dikimi çalışması gerçekleştirdi. Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kışlık çiçek dikimi ve revizyon çalışması kapsamında yüzlerce çiçeği toprakla buluşturdu. Atatürk Bulvarı, Acısu ve Liman Bölgesi ile şehir ana kavşak ve bazı refüjlerde 9 bin mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Yoğun ve titiz bir şekilde çalışan ekipler budama işleri de yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.