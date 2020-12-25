Kaş Kültür Merkezinin temeli atıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu Kaş Kültür Merkezi temel atma törenine, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Belediye Başkanı Ulutaş, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Kaş'ın kültürel sanatsal faaliyetleri geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiren kadim bir medeniyet olduğunu söyledi.

İlçede turizm, tarım ve ticaretin ön planda olmasının yanı sıra bu etkinliklerin Patara, Antiphellos, Xhanthos'da sürdüğünü ve ülkenin bir değeri olduğunu dile getiren Ulutaş, “Bu değerimizi daha yukarıya taşımak, kültürel sanatsal etkinlikleri Kaşımıza daha çok yaşatmak adına bugüne kadar yapılamamış olan Kaş Kültür Merkezini yapacağız. Bu bir eksiğimizdi, bunu tamamlamış olacağız. Kültür merkezimizin ilçemiz ve memleketimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Kaymakam Yazıcı ise dünyanın birçok ülkesinde pandemi sürecinde en temel hizmetlerin yerine getirilemediğini, bugün ülkenin güzide bir ilçesinde son derece anlamlı güzel bir hizmetin temel atma töreninin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin genelde ve yerelde emin adımlarla 2023 hedeflerine koşan bir gelecek, bir vizyon inşa ettiğini vurgulayan Yazıcı, yerelde Kaş Belediyesinin, belediye başkanının bir dizi hizmeti insanlarımızla buluşturduğunu belirtti.

Konuşmaların ve İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu'nun dua okumasının ardından, Yazıcı ve Ulutaş'ın butona basmasıyla ilk beton dökülerek, kültür merkezinin temeli atıldı.

Kaş Ziraat Odası binası yakınındaki alan üzerinde kurulacak kültür merkezi sinema, tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Kültür merkezinde, 200 kişilik konferans salonunun yanı sıra kütüphane, sergi, çalışma ve atölye odaları da inşa edilecek.