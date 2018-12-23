Kaş Liman Başkanı Ak hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesi Liman Başkanı Murat Ak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaş Liman Başkanı Murat Ak (54), geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ani ölümüyle Kaş denizcilik camiasında üzüntüye neden olan Ak'ın cenazesi, memleketi Manavgat'ta defnedilecek.

1964'te Serik'te doğan Murat Ak, ilk ve orta öğrenimini Manavgat'ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Ak, 1994 yılında Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Boğaz Trafik Müdürlüğünde göreve başladı. 1999- 2005 yılları arasında Ankara Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde çalıştı. 2005 yılında Antalya merkezde görev yaptı. Ak, 2017 yılından bu yana Kaş Liman Başkanlığı görevini yürütüyordu.