Kaş Liman Başkanı toprağa verildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Kaş Liman Başkanı Murat Ak, toprağa verildi.

Görev yaptığı Kaş ilçesinde kaldığı lojmanda beyin kanaması geçiren, Antalya'da bir özel hastanede yaşamını yitiren Kaş Liman Başkanı Murat Ak (54), memleketi Manavgat'a bağlı Uzunlar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

2017 yılına kadar Manavgat'ta, 2017 yılından beri de Kaş ilçesinde liman başkanlığı yapan Murat Ak, görev yaptığı yerlerde gerek sektör üyeleri gerekse yöre halkı tarafından sevilen bir bürokrattı.

Murat Ak'ın cenazesine Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İç Sular Genel Müdürü Okay Kılıç, Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünü, Kaş Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Denizciler ve vatandaşlar katıldı.

Murat Ak kimdir?

Murat Ak, 1964'te Serik'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manavgat'ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Ak, 1994 yılında Ulaştırma Bakanlığı Çanakkale Boğaz Trafik Müdürlüğünde göreve başladı. 1999-2005 yılları arasında Ankara Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde amir olarak çalışan Ak, 2005 yılından bu yana Antalya merkezde görev yaptı. Manavgat Liman Başkanlığı görevinde de bulunan Ak, 2017 Nisan ayından beri Kaş Liman Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Murat Ak, evli ve 1'i kız 2 çocuk babasıydı.