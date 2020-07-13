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Kaş Limanı'ndaki Lahit yeni yerine taşındı

Kas¸ Limanı’nda bulunan Likya Lahdi ilçe merkezinde hazırlanan yeni platforma tas¸ındı.

Kas¸ Limanı'nda bulunan Likya Lahdi ilçe merkezinde hazırlanan yeni platforma tas¸ındı.


Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ne başvuran Kaş Belediyesi, lahdin taşınmasına ilişkin izin talep etti. Antalya Anıtlar Kurulu kararıyla bulunduğu yerden alınan lahit, peyzaj çalışması kapsamında proje çalışması ile hazırlanan platforma yerleştirildi. Atatürk Bulvarı'nda belediye yakınındaki kavşağa Likya sembolü olarak konulan lahdin etrafında küçük ağaçlar, mevsimlik çiçekler dikilip aydınlatma işlemleri de yapıldı.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Kaş Limanı'nda atıl durumdaki Likya dönemine ait lahdi hazırlanan platforma taşıyarak, farkındalık oluşturduğumuzu


düşünüyorum." dedi.

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