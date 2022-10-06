Kaş Sinneli grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kaş Sütleğen ile Sinneli'yi birleştiren grup yolunu asfaltlıyor. Zaman içinde deforme olması nedeniyle halkın yoğun şikayette bulunduğu yolda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla çalışma başlatıldı. Grup yolunda öncelikle alt yapı güçlendirme çalışması gerçekleştirildi.

11 kilometre

Özellikle sahildeki vatandaşların kestirmeden Sütleğen'e çıkabilmek için kullandığı 11 kilometrelik yol, alt yapının tamamlanmasının ardından Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından sathi asfalt ile kaplanmaya başladı. Hummalı çalışmanın devam ettiği yol tamamlandığında konforlu ve güvenli hale gelecek.