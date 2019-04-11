Kaş, turizm haftasına hazırlanıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında 43'üncüsü gerçekleşecek turizm haftası kutlama etkinlik programı belirlendi.

Kaymakam Ulaş Akhan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda katılımcılar etkinlikle ilgili görüş ve önerileri sundu. Kaymakamlıkta gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve otelciler de katıldı.

Kaş'ta turizm haftası kutlaması, 15 Nisan Pazartesi otogar kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Açılış töreninde Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları yapılacak. Atatürk İlk-Ortaokulu, Halk Eğitimi Merkezi ve Likyalı Yörükler Patara halk oyunları ekibi gösterisi izlenecek. Yöresel el sanatları sergisi açılacak. Denizciler Derneği tarafından turizm sezonunun ilk teknesi denize indirilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda yöresel lezzetlerden ‘keşkek' dövülerek, katılımcılara ikram edilecek. Mahalli sanatçılar müzik dinletisiyle sahne alacak.

16 Nisan Salı Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda çevre temizliği yapılacak. Aynı gün, ‘Kaş Başka' Su Altı dia gösterisi sunulacak. 17 Nisan Çarşamba Kaş'ın İslamlar ve Üzümlü Mahallesi ziyaret edilecek. Kaş Belediyesinde turizm sektör toplantısı düzenlenecek. 18 Nisan Perşembe Kalkan Mahallesi'nde turizm sektör toplantısının ardından, turizm yürüyüşü yapılacak. Erkan Güleryüz konser etkinliği gerçekleştirilecek. Turizm haftası kutlaması, 20 Nisan Cumartesi 8 kilometrelik Geleneksel Patara Antik Su Yolu (Delikkemer)-Patara Yürüyüşü, Yörük Göçü ve Kır Pikniği ile sona erecek.