‘Kaş Yarımadaton' başlıyor

Kaş Belediyesinin desteğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Yarı Maraton koşu yarışı, üç farklı parkurda 21, 12 ve 6 kilometre olarak koşulacak. 22 Ekim tarihinde start alacak olan etkinlikte bu yıl ilk kez çocuk koşusu düzenlenecek.

Kaş Yarımadaton'da, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan, İrlanda ve Türkiye'dan 500'ü aşkın sporcu mücadele edecek. Organizasyonla koşu sporu ve alternatif sporlar konusunda bölgenin çekim noktası olması, Kaş coğrafyasının güzelliğinin dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Türkiye'nin en önemli koşu parkurlarından biri konumuna gelen organizasyonda sporcular, Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak fuar alanında hem eğlenecek, spor yapacak hem de ilçeyi tanıma fırsatı bulacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak yarış, Kaş Marina ve Çukurbağ Yarımadası etrafında koşulacak ve başlangıç noktasında sona erecek.Kaş Yarımadaton, aynı gün düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.