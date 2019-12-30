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Kaş yayla yollarında karla mücadele

Antalya’nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması başlatıldı.


Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş'ın Gömbe ve Sütleğen Mahallesi karla kaplandı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekipler karla kaplanan yollarda çalışma başlattı. Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özelikle Gömbe ve Sütleğen Mahallesi'nde, ekipler 2 greyder ve 2 kepçe ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçe merkezinde kar yağışı olmadığını belirterek, yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda ekiplerin yoğun çalışma yaptığını söyledi.


Bölgede kar yağışının devam ettiği bildirildi.

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