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Kaş yaylalarında saha incelemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Kaş’ın yayla bölgelerinde çiftçileri desteklemek ve taleplerini belirlemek üzere saha incelemesi yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Kaş'ın yayla bölgelerinde çiftçileri desteklemek ve taleplerini belirlemek üzere saha incelemesi yaptı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma anlayışı ile ilçelerde üreticileri destekleme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, üreticinin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel ve ekibi, Kaş'ın yayla bölgelerinde tarımsal üretim yapan çiftçilerin taleplerini değerlendirmek üzere saha incelemeleri yaptı. Kaş'ın Cemre, Yayla Belenli, Kemer, Gürsu ve İslamlar Mahallelerinde çiftçilerle bir araya gelinerek tarımsal destek ihtiyaçları, kapalı sistem sulama proje talepleri alındı. Tarım ve hayvancılık konusunda verilebilecek destekler ve yapılabilecek yatırımlar değerlendirildi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, çiftçilerle birlikte sahaya giderek, talepleri yerinde değerlendirdi.

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