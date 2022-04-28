Kaş Yeşilköy Camii ibadete açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan Yeşilköy Camii, gerçekleştirilen törenle ibadete açıldı.

Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, ilçe oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve önceki dönem Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer de katıldı.

Yeşilköy Mahallesi'nde Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış programı, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından dualar okunarak, açılış kurdelesi kesildi. Açılışta konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yapılan bu mabedin görkemli olduğunu, Yeşilköy'e yakışan bir eserin ortaya çıktığını söyledi.

Caminin yapımına destek veren tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Başkan Mutlu Ulutaş, bunun önemini belirterek, “Kamu kurumları, bu tür eserler ortaya koyabilir ama herkesin yapılan işte bir katkısının, desteğinin, hayrının olması Rabbimin katında daha muteber. O açıdan bütün Yeşilköy'lü hemşehrilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ulutaş, konuşmasının sonunda vatandaşların Kadir Gecesini de tebrik etti. 2018 yılında temeli atılarak, Yeşilköy'e kazandırılan toplam bin metrekare kullanım alanına sahip iki katlı camide, aynı anda 600 kişi ibadet edebilecek.