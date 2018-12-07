Antalya’nın Kaş ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı delege seçimleri yapıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı delege seçimleri yapıldı.
2019 yılı Şubat ayında gerçekleşecek genel kurul öncesi Kaş Ziraat Odası delege seçimleri yapıldı. 54 mahallede kurulan sandıklarda oda üyeleri sandık başına giderek delegeleri seçti. Seçilen delegeler gelecek yıl Şubat'ta Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde oy kullanabilecek.
Kaş Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Süer, yeni seçilen delegelere başarı dileyerek, seçimde emeği geçenlere teşekkür etti.