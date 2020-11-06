Kaş'a kreş ve gündüz bakımevi

685 metrekarelik kapalı alandan oluşan Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, iki katlı inşa edilecek ve tamamlandığında 100 çocuğa hizmet verecek. Çalışma kapsamında arsa üzerinde 5 derslikli kreş ve gündüz bakımevinin yanı sıra, etkinlik odası, yemekhane, idari odalar ile 670 metrekarelik bahçe ve çocuk oyun grubu kurulacak. İhalesi gerçekleştirilen proje çalışması, 2021 yılı şubat ayında tamamlanacak.