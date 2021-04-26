Kaş'a seyir terası

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından seyir terası yapılacak.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seyir terası, Andifli Mahallesi'nde D 400 karayolu ilçe girişindeki kavşak yakınında yapılacak.

20 metrekare çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilecek seyir terasının 400 metrekare çevre düzenlemesi ile zemin düzenlemesi ve etrafı 10x2 metre ebatlarında cam korkulukla çevrilmesi gerçekleştirilecek.İlçeyi tepeden gören konuma sahip seyir serasından, Çukurbağ Yarımadası, İnceboğaz ve Akçagerme'yi kapsayan Kaş manzarası izlenebilecek. Açıklamada, terasın ihalesinin yapıldığı belirtildi.