Kasaba-Sütleğen yolunun temeli törenle atıldı

Antalya'da Kasaba-Sütleğen yolunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kasaba-Sütleğen yolunun temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kasaba-Sütleğen Yolu Projesi'nin, Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ni, Elmalı-Kalkan Ayrımı Yoluna bağlayan önemli bir proje olduğunu belirterek, “Bu projenin tamamlanmasıyla bölgenin gün geçtikçe artan ulaşım talebi karşılanacak. Ayrıca mevcut yolun geometrik ve fiziki standartları artırılarak, güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlanacak. Güzergahı daha yüksek standartlara taşıyan proje, konforlu ulaşım imkanlarıyla turizm ve tarım faaliyetleri için de büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"2023'de de durmak yok yola devam"

Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda mevcut 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını yaklaşık 29 bin kilometreye çıkardıklarına değinerek, “20 senedir inşa ettiğimiz dev eserler, Türkiye'mizin geleceğinin, 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize tüm gücümüzle devam ediyoruz. 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol yapımı devam ediyor. 458 kilometre uzunluğunda 127 kara yolu tüneli, 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediyoruz. Bu yıl nasıl ki, her sözümüzü tuttuysak, 2023'te de 'Durmak yok, yola devam' diyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kasaba-Sütleğen yolunun temeli atıldı. Temel atma törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.