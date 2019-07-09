Kasaplara kurban bayramı için uygulamalı eğitim

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kurban kesme kursu kursiyerlerine ‘'kurban kesimi'' uygulamalı olarak anlatıldı.

Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs bir hafta sürdü ve 52 kursiyer katıldı. Bir hafta boyunca teorik eğitim alan kursiyerler kurs sonunda uygulamalı eğitime tabi tutuldu. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta İlçe Müftülüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü personeli de görev aldı.

Kurban Bayramı'nda yaşanan kazaların azaltılması ve kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için açılan Kurban Kesim Elemanı kursu'nda kursiyerlere kurban kesimi öğretildi. Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında verilen teorik kurslardan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Mustafa Koca Kumluca-Finike Mezbahanesinde uygulamalı eğitim verildi. Kursiyerler, kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirildi.

Kurban Kesim Elemanı Kursu'nda teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitime geçecek kursiyerler, özel bir kesimhanede profesyonel kasaplar tarafından canlı olarak, kurban kesim öncesi muayene, kesim işlemi, şişirme, tulum çıkarma ve açma yöntemiyle yüzme eğitimleri, deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması, olası bulaşıcı hastalıkları (zoonozlar) tanıma ve tedbir alma, et muhafaza işleme ve tüketimi ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi. Kurban kesiminin tüm inceliklerini uzmanlardan öğrenen kursiyerler, eğitimlerin sonunda sertifikalarını Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden alacaklar.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü Hayvan sağlık Şubesi Veteriner Hekimi Aysu Zengin:"Kurbanlık Hayvan seçilirken önce sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Dişi hayvan kesilmemesine dikkat ediliyor. Kurban edilecek hayvanın genel görünümü açısından hasta ve düşkün görünmemesi gerekiyor. Herhangi bir sakatlığının olmaması gerekiyor. Hayvanın ağız, burun, kulak ve anal deliklerinden kan geliyor olmaması, ateşli olmaması, halsiz ve düşkün olmaması gerekiyor. Kesim sonrasında da dikkat edilmesi gereken husus, etin rengi, kalitesi ve görünümü karın boşluğundaki dokuların sağlıklı olup olmadığı karaciğeri, karın duvarı ve akciğerleri bunlarda bir lezyon fark ediyorlarsa kesinlikle o organın yenmemesi ya da sağa sola atılmaması gerekiyor. Atılırsa kedi ve köpekler yabani hayvanların bu etleri yemesi ya da organları yemesi sonucunda zoonos hastalıklar bulaştırmış oluyoruz. Vatandaşlarımız kurbanlıkların sakatatlarını derin bir çukura gömmeleri ve üstüne kireç dökmeleri gerekiyor. Kanla bulaşan hastalıklara neden olmamak için kurban kanlarının temizlenmesi lazım" dedi.

Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir ise yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak Kurban kesme elemanı yetiştirme kursu açtıklarını belirterek " 52 vatandaşımız kursa başvurdu. Kursumuz için Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevli Veteriner görevlendirilmesi yaptık. İlçe Müftülüğünden de bir görevli görevlendirmesi yaptık. Kursiyerlerimize İslami usullere göre kurban kesimi kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar konusunda bilgi verdik. Kurslarımızın teorik bölümünde hocalarımız verimli bir şekilde kursiyerlerimizi bilgilendirdi. Bugün de uygulamalı kurs veriyoruz. Uygulamalı kurslarımızda her kursiyerin en az bir hayvan kesmesini sağlıyoruz. Böylece Kurban Bayramında sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban kesen elemanlar yetiştiriyoruz" dedi.