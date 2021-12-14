Kasım ayında Antalya'da 8 bin 756 ev satıldı

Türkiye genelinde Kasım ayında 178 bin 814 konut satılırken bu rakam Antalya'da ise 8 bin 756 olarak gerçekleşti. Kasım ayında Antalya'da bin 917 yabancı ise konut alarak ev sahibi oldu. Türkiye genelinde ise en çok İran uyruklu yabancılara konut satışı gerçekleştirildi.

“Türkiye genelinde Kasım ayında 178 bin 814 konut satıldı”

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

“Yabancılara Kasım ayında 7 bin 363 konut satışı gerçekleşti”

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735 oldu.

“Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı”

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

“Kasım ayında Antalya'da konut satışı”

Antalya'da ise Kasım ayında 8 bin 756 konut satıldı. Isparta'da 879 konut, Burdur'da ise 436 konut satışı gerçekleşti.