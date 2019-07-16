Kaş'ın doğa harikası, Yeşil Göl ve Uçarsu Şelalesi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Gömbe Yaylası, Akdeniz'in yaz dönemindeki kavurucu sıcağına dayanamayanlar için güzel bir rota olarak dikkati çekiyor. Yeşilgöl ve Uçarsu şelalesi, sıcaktan kaçanlara fırsat sunuyor.

Kaş'ın Gömbe Mahallesi'nde Akdağ'ın doğu yamacında bin 800 metre yükseklikte Yeşil Göl ve Uçarsu şelalesi bulunuyor. Bu doğa harikası yerleri görebilmek için Kaş'a 70 kilometre uzaklıktaki Gömbe Yaylası'na çıkmak gerekiyor. Gömbe'den yaklaşık 30 dakikalık tırmanışın ardından, hem manzara hem havanın serinliğiyle Yeşilgöl ve Uçarsu şelalesi bölgesine ulaşılıyor. Krater gölü Yeşilgöl kışın karlar altında vahşi bir güzellik sunarken, yaz aylarında da içmeye doyum olmayan buz gibi kaynak sularıyla insanlara arınma duygusu veriyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, özellikle yaz döneminde Türkiye'nin her noktasından gelen misafirleri ağırladıklarını belirterek, “Havası, manzarası, soğuk suyu ve doğa güzelliğiyle Yeşilgöl ve Uçarsu'ya vatandaşlarımızı bekliyoruz. Buraya gelirseniz, lezzetli Gömbe kebabını da tatmalısınız.” diye konuştu.