Kaş'ın Kahramanları Anıtı'nın temeli atıldı

İlçede, halkın tarihini sahiplenmesi, kahramanların anısını yaşatmak ve onlara duyulan şükran duygularını ifade etmek amacıyla Kaş Belediyesince projelendirilen anıt için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil'le silah arkadaşlarının tarih yazdığını, bunun nişanesinin de buradaki çalışmayla daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da kahramanların yaşatılması, gelecek kuşaklara taşınması ve öğretilmesinin önemini vurgulayarak, yapılacak anıtın, ilçeye değer katacağını ve geçmişe sahip çıktıklarının bir göstergesi olacağını kaydetti. Konuşmaların ardından okunan dualarla anıtın temeli atıldı.

Kaş Limanı'nın Cumhuriyet Meydanı yakınındaki bölümüne inşa edilecek anıtta, her iki askerin adı, savaş meydanındaki yiğitlik, cesaret ve becerileri yaşatılacak.