Kaş'ın tarihi mekanlarında çevre temizliği

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 15-22 Nisan tarihlerinde 43'üncüsü düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Kaş'ta çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla ilçe merkezindeki tarihi yerlerde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Turizm Müdürü Mustafa Aydın da katıldı. Yaklaşık 40 kişilik grup, ilçedeki Akdam Kaya Mezarı, Helenistik Mabet, Anıt Mezarı ile kaya mezarları ve Antik Tiyatro çevresindeki çöpleri topladı.

Kaymakam Ulaş Akhan, yürütülen çalışmayla turizm açısından ilçedeki önemli mekanların temizliğinin sağlandığını ifade ederek, "Kaş'a gelen misafirlerimize ilçemizin güzelliklerini, tarihi ve kültürel alanlarını daha güzel tanıtmak istiyoruz. Temizlik imandandır şiarıyla bizim gibi bir millete yakışan, kendi değerlerine yakışanı en temiz şekilde muhafaza etmektir. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ilçenin tarihi yerlerinde temizlik çalışmalarının süreceğini belirterek, "Kaş'ın tarihi ve kültürel değerleriyle ören yerlerinin ziyaret edilmesi önemlidir. Burada tarihimize, geçmişimize, güzelliklerimize sahip çıkamazsak, buraya gelen insanlar da bizi iyi görmeyecektir. Bizim burada güzel hizmet verdiğimizi düşünmeyecektir. Gelen misafirleri memnun etmek için daha titizlik göstereceğiz" diye konuştu.