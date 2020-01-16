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Kask sayesinde olası ölümden döndü

Antalya’nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün taktığı kask hayatını kurtardı.


Kaza, Kaş'ın Yeniköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Ağullu Mahallesi istikametinden Kaş istikametine giden İlyas.Y. (64) idaresindeki 07 Y 2644 plakalı otomobil sola dönüş yaparken, Deniz.U. yönetimindeki 07 SEJ 60 plakalı motosiklet çarptı.


Çarpmanın etkisiyle savrulan motordan düşen sürücüsü taktığı kask sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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