Kaskı sayesinde ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, kamyonete ve park halindeki otomobile çarptı. 3 araçlı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı yaralanmadan atlattı. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi Hastane Caddesinde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Mehmet Yuşa Sevik'in kullandığı 07 AYP 347 plakalı motosiklet önce kamyonete, ardından da savrularak park halindeki 07 ASG 590 plakalı otomobile çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsünün kontrolünü gerçekleştirirken, motosiklet sürücüsü önemli bir şeyinin olmadığını belirterek hastaneye gitmedi.

Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 motosikletin arka arkaya yolun sağından hızla geldiği, öndeki motosikletin solunda gitmekte olan kapalı kasa kamyonetin sat tarafından geçmeye çalıştığı sırada kamyonete çarptığı görüldü.