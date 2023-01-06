Kaskı sayesinde ölümden döndü, motosikletini emanet etmeden ambulansa binmedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı atlattı. Motosiklet sürücüsü, telefonla aradığı bir kişiye motosikletini emanet ettikten sonra ambulansa bindi. Kazaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Y. idaresindeki 35 AFM 023 plakalı otomobil, 5024 Sokak'ta seyir halindeki Alaattin U. yönetimindeki 64 ACA 831 plakalı motosikletle çarpıştı. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı kazaya rağmen motosikletini sahipsiz şekilde bırakıp gitmek istemeyen sürücü, telefonla aradığı bir kişiye bilgi verip gelmesini istedi. Motosikletinin de son kontrolünü yapan sürücü, kendisini bekleyen ambulansa bindi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca yol kenarında ve kaldırımda park halindeki araçların, kaza yapan araçların birbirlerini görmesini engellediği görüldü.