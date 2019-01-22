Kaş'ta '10 Gün 10 Film'

Antalya'nın Kaş ilçesinde yarıyıl tatili dolayısıyla '10 Gün 10 Film' Sinema Günleri düzenlendi.

Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ‘10 Gün 10 Film' adıyla düzenlenen Sinema Günleri başladı. Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, film gösterimine tüm sinemaseverleri davet ederek, “Etkinlik Kaş Kültürevi sinema salonunda gerçekleşecek. Bu kapsamda yarıyıl tatili süresince hafta içi her gün 15:00'da bir film gösterilecek. Programda Kayıp Balık Nemo, Don Kişot, Aslan Kral, Pamuk Prenses, Arif V 216, Ayla gibi çocuk, animasyon, ve Türk filmleri yer alıyor. Film gösterimi, 7 yaş üzeri öğrenciler ve veliler ile halka açık ve ücretsiz olacak.” dedi.