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Kaş'ta 10 km'lik yolda stabilize çalışması

Antalya’nın Kaş ilçesinde mahalle yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde mahalle yollarında iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kınık, Ova ve Çavdır mahallesinde stabilize yol çalışması yapılıyor.


Kaş Belediyesi vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için merkezde ve kırsalda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kınık, Ova ve Çavdır mahalle yollarında iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu mahallelerde asfalt öncesi stabilize yol çalışması yapılıyor. Özellikle kırsal mahallelerde kış aylarının rahat geçmesi için çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolları daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyor. Stabilize çalışmasının ardından toplamda 10 kilometre uzunluğundaki yol asfalta hazır olacak.

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