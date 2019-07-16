Antalya'nın Kaş ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “ Allah, bir daha darbe göstermesin. Biz birbirimize sahip çıktığımız bir olduğumuz sürece inşallah bu vatan hep bizim olacak, bizim kalacak” dedi.

Kaş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Kaş otogar kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren Şehitlere Saygı Yürüyüşü ile başladı. Ellerde Türk bayraklarının taşındığı yürüyüşe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Erçin Birsen, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Karakol Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Gaziler o günleri anlattı

Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Demokrasi Nöbeti ile başlayan etkinliklerde Kuranı kerim tilaveti yapıldı. Tören için Kaş'a gelen 15 Temmuz gecesi hain kalkışma sırasında Boğaziçi köprüsünde tanklara ve silahlı askerlere bedenini korkusuzca siper ederek halk direnişinin simgesi haline gelen Gazi Safiye Bayat ve Atatürk Hava limanında kıyafetlerini tankların egzozuna tıkayarak tankları durduran Gazi Mehmet Şükrü Kıntaş o gece yaşananları anlattı.

15 Temmuz kahramanlarını unutmayacağız

Gazilerin konuşmalarının ardından meydanda bir araya gelmiş binlerce kalabalığa seslenen Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “ 15 Temmuz darbe girişiminde şahadet şerefine nail olmuş şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. O hain gecede korkusuzca bedenlerini siper eden gazilerimize minnet ve şükran duyduğumu ifade etmek istiyorum. Onların aziz hatıralarına hep birlikte sahip çıkacağız asla unutmayacağız unutturmayacağız. Allah bizlere, ülkemize bir daha darbe göstermesin. Bizleri vatansız, bayraksız bırakmasın. Biz kendimizle olduğumuz sürece, ne yaptığımızı bildiğimiz sürece, birbirimize sahip çıktığımız sürece, inşallah bu vatan her zaman bizim olacak, bizim kalacak. Yeter ki biz, gelecek nesillere bu şuuru, bu aidiyeti, bu birlik ve beraberliği iyi şekilde aktarabilelim. Bu ülkeyi ilelebet aydınlık yarınlara hep beraber taşıyacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüller verildi. 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösterimi gerçekleştirildi. Yatsı ezanına müteakip çifte ezan, saat 00:13'de ise Sala okundu. 01:30'da Süleyman Çavuş Camii'nde teheccüd namazı kılınmasıyla program sona erdi.