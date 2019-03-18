Kaş'ta 18 Mart kutlaması

Antalya'nın Kaş ilçesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesi ile başladı.

Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden törende, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer günün anlam ve önemi belirten konuşmasını yaptı. Öğrenciler Çanakkale şiirleri ve türküleri okudu, 18 Mart Çanakkale Oratoryosunu sundu.

Çanakkale Zaferi'ne ilişkin okullar arası düzenlenen yarışmada derece alan öğrencilere ödül, şehit ve gazi yakınlarına hediye verilmesiyle program sona erdi.

Programa Demre Kaymakamı ve Kaş Kaymakam vekili Murat Uz, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Erçin Birsen, Belediye Başkanı Halil Kocaer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, İlçe Müftüsü Ahmet Bayer, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.