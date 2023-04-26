Kaş'ta “2. Tarım, Seracılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı” açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde bu yıl 25-27 Nisan'da ikincisi düzenlenen “Tarım, Seracılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas Fuarı” törenle açıldı.

Kınık Mahallesi'nde Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) denetiminde düzenlenen fuara, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Ziraat Odası destek veriyor. Marmaris Fuarcılık Organizasyon Halkla İlişkiler Limited Şirketi (MARFO Fuarcılık) tarafından gerçekleştirilen fuarda, yüzlerce farklı marka tarımsal ürün ve tarımda kullanılan ekipmanlar yer alıyor. Kınık Kapalı Pazar Yeri'nde 55 katılımcı firmanın hazır bulunduğu fuar, üç gün boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

“Fuara katılım iki katına çıktı”

Fuarın açılışında konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ülkede ve dünyada turizmle tanınan Kaş'ta tarım gerçeğinin olduğunu dile getirerek, bir farkındalık olması maksadıyla çiftçiler, üreticiler ve ihracatçılarla tedarikçileri buluşturmak istediklerini belirtti. Fuara katılımın geçen yıla göre artarak, iki katına çıktığına işaret eden Başkan Ulutaş, Kaş'taki çiftçilerin, vatandaşların fuara ciddi bir teveccühü olduğunu, bölgeyi tercih eden katılımcılara teşekkür ettiğini kaydetti. Kaş'ın yayla bölgesinde meyveciliğe, Kınık, Ova, Yeşilköy, Çavdır, Çayköy, Palamut ile Uğrar, Kasaba, Karadağ, Dirgenler bölgesinde domates, kapya ve sivri biber başta olmak üzere tarımsal üretimin varlığına dikkati çeken Başkan Ulutaş, bu ürünlerin iyi fiyata, değerinde satılmasının önemini vurguladı.

“Organize Gıda Sanayi çalışması da sürüyor”

Başkan Ulutaş, 2018 yılında Kınık'ta başlatılan Büyük Hal projesinin devam ettiğini hatırlatarak, “İller Bankası buna kredi desteği sağlıyor, Büyükşehir de sürdürüyor. Burada üretilen ürünlerin, belki yaş sebze meyve olarak satılamaması durumunda türev ürünlere dönüştürülerek, daha iyi rakamlara pazarlanmasıyla ilgili çalışmamız vardı, Organize Gıda Sanayi çalışması. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Kumluca Ticaret Odası (KUTSO), Büyükşehir, İlçe Belediyesi, Valilik nezdinde bu çalışma da sürüyor. Sayın vekilimiz Atay Uslu ve diğer vekillerimiz, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda destek veriyor” dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılarak, stantlar gezildi. Fuarın açılışına, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Mustafa Köse, Hasan Subaşı, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen ve belediye meclis üyeleri de katıldı.