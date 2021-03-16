Kaş'ta 4 mahalleye halı saha

Belediyeden yapılan açıklamada, halı sahaların Karadağ, Üzümlü, İslamlar (Akbel mevkisi) Mahallesi ile Kasaba ve Uğrar Mahallesi'nin birlikte kullanabileceği Seyirçam mevkisinde yapılacağı belirtildi.İhalesi yapılan halı sahaların 20x40 metre ebadında olacağı kaydedildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, geleceğin teminatı olan gençler için spor alanları oluşturmaya devam ettiklerini ifade ederek, “İlçemizdeki 4 mahallede oluşturulacak halı saha yapım ihalesini gerçekleştirdik. Yapımına en kısa sürede başlayacağız. İlçemize ve mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.