Kaş'ta 54 Mahalleye Anons Sistemi

Antalya'nın Kaş Belediyesi tarafından vatandaşlara duyuruları ulaştırmak veya bilgilendirmek amacıyla anons sistemi kuruldu.

İnsan odaklı çalışmalarını sürdüren Kaş Belediyesi, vatandaşlara duyuruları ulaştırmak veya bilgilendirmek amacıyla ilçe geneli ve mahallelerde anons cihazları yerleştirdi. Çalışma kapsamında toplamda 54 mahallede, 30 alıcı cihaz ve 90 hoparlör kullanıldı.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş'ta tüm mahallelere ses sistemi kurarak, vatandaşlara duyuruları ulaştırma imkanı sağladıklarını ifade etti.