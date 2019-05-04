Kaş'ta 7 Güneş 7 Ay Festivali başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 7 Güneş 7 Ay Festivali (Festival Sete Sois Sete Luas ) etkinliklerle başladı. Bu yıl 27'ncisi düzenlenen uluslararası festival, Türkiye'de ilk kez Kaş'ta sanatseverlerle buluştu.

Brezilya, Cape Verde, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Fas, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve Tunus'tan 30 kentin desteklediği 7 Güneş 7 Ay Festivali, ilk kez 1993 yılında yapıldı. Bu yıl 27'ncisi düzenlenen uluslararası festival, Türkiye'de ilk kez Kaş'ta sanatseverlerle buluştu.

Antalya Büyükşehir, Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesinin desteğiyle Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen festival etkinliklerle başladı. Bu kapsamda, Cumhuriyet Meydanı'nda Kasaba, Ağullu, Sütleğen okulundan öğrenciler ve öğretmenler Zeynep Yağız, Özlem Flora Kalak, Gül Demirel'in katılımıyla Çocuk Atölyeleri etkinliği gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Portekiz Büyükelçisi Paula Da Silva, Festival Direktörü Marco Abbondanza, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan'ın da katılımıyla 7 Güneş 7 Ay Festivali törenle açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan açılışta yaptığı konuşmada, dernek olarak ilk kez uluslararası bir festivalin organizasyonunu üstlendiklerini ifade ederek, bu festivalin Türkiye ve Kaş için iyi bir tanıtım olacağına inandıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “Bu uluslararası festivalin bir ayağının da Kaş'ta olması memnuniyet verici. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası etkinlikler yaptık. İnşallah bundan sonra da 7 Güneş 7 Ay Festivali devam edecektir. Bu festivallerin ülkelerin birbiriyle etkileşime geçmesine, sosyal ve kültürel anlamda işbirliğinin gelişerek devam etmesine, farklı toplumların, farklı dillerin ve kesimlerin daha da kaynaşmasına, dünya barışına hizmet etmesine vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Portekiz Büyükelçisi Paula Da Silva ise, “Burada bulunmaktan gurur duyuyorum. Güneş, Kaş'ın güzelliklerini benden önce keşfetmiş. Kaş'ın değerlerini, varlığını ve güzelliklerini fark edin. Kaş'ın önemli değerlerinden biri de insan kültürü, misafirperverliği. Kendimi bu güzelliklerin, bu değerlerin bir parçası olarak hissettim. Müteşekkirim.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ulaş Akhan da “Bu festivalin Kaş'ta düzenlenmesinden ve açılışından mutluyum, gururluyum. Popüler, kültür ve geleneksel müzik ile plastik sanatlar alanında yapılan bu festivalin kültürler arası diyalog, hoşgörü, dostluk ve barışa hizmet edeceğine inanıyorum. Umarım, bu festival Kaş'ta her yıl yapılır. Kaşımızın, ülkemizin tanıtımına katkı sağlamasının yanında sanat ve kültürün yaygınlaşmasına, insanları ve ülkeleri birbirlerine yaklaştırmasına, dostluk ve barışa hizmet etmeye devam eder” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk İlkokulu öğrencileri folklor gösterisi, Görkem Şen müzik dinletisi sundu. Kaş Kültürevi'nde ‘Akdeniz Mavisi ve Likya Güneşi' adıyla karma sergi açıldı. Kaş Antik Tiyatro'daki ‘Fado' konseriyle festivalin ilk gün etkinlikleri tamamlandı.

7 Güneş 7 Ay Festivali, 4 Mayıs'ta yapılacak etkinliklerle sona erecek.