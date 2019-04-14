Kaş'ta “7 Güneş 7 Ay Festivali” düzenlenecek

Uluslararası platformda düzenlenen “7 Güneş 7 Ay Festivali” (Sete Sois Sete Luas) 3-4 Mayıs tarihlerinde Antalya Kaş'ta yapılacak.

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği tarafından Marina'daki bir restoranda festival tanıtım programı düzenlendi. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan yaptığı konuşmada, 7 Güneş 7 Ay Festivali'nin 1993'ten bu yana gerçekleştiğine dikkati çekerek dernek olarak ilk kez uluslararası bir festival düzenlediklerini söyledi. İspanya'nın Alcazar kentinde gerçekleşen bu yılki festival toplantısına Turizm ve Tanıtma Derneği olarak Kaş adına katıldıklarını aktaran Ozan, 2019 Kaş 7 Güneş 7 Ay Festivali protokolünü imzaladıklarını belirtti.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi ile Portekiz Büyükelçiliği başta olmak üzere festivalin yapımcısı Marco Abbondanza ve sanatçı Olça Tansuk'a da destekleri için teşekkür eden Ozan, “Bu hepimizin, Kaş'ın festivali. Kaş'ın kültürüne, tarihine ve doğasına sahip çıkmanın güzel ve anlamlı bir vasıtası olacak. Bunu birlikte başaracağız. Başka Kaş yok” dedi.

“Bu festival Türkiye'de ilk defa Kaş'ta yapılacak”

Festivalin çoğunlukla Akdeniz ülkelerinde, 10 farklı ülkeden 30 şehrin desteklediği Kültürel Network Projesi konumunda olduğunu belirten Ozan, “Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek festival, popüler, etnik, geleneksel müzikler, plastik sanatlar alanında projeler geliştirir. Bu projelerde her zaman Avrupa ve Akdeniz kültürlerinin önemli özelliklerinin vurgulanması gözetilmektedir. Uluslararası platformda düzenlenen festivali, 3-4 Mayıs tarihlerinde Kaş'ta gerçekleştirmek istiyoruz. Bu festival Türkiye'de ilk defa Kaş'ta yapılacak. Kaş, festival tarafından seçilmiş Türkiye'deki ilk Akdeniz kasabası konumundadır. Festivalin ülkemiz ve Kaş için iyi bir tanıtım olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Festival programına ilişkin bilgiler de veren Ozan, “Bu kapsamda 2 konser, Kaş Kültürevi'nde karma sergi, Cumhuriyet Meydanı'nda çocuk atölyeleri, Portekiz lezzetlerini tanıtacak ünlü bir şef eşliğinde yemek atölyesi ve sunumu, Kaş Limanı'nda 4 sanatçının duvar resmi performansları ve Uzun Çarşı'da canlı müzik gösterileri yer alacak. Sürpriz ilaveler olabilir, temaslarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.