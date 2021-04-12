Kaş'ta 80 km'lik ana hatta bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş İlçesi'nde içme suyu ana hattında büyük çaplı bir revizyon çalışması yaptı. 80 kilometre uzunluğundaki hatta arızaları en aza indirmek için bakım onarım yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Kaş ilçesi Saklıkent içme suyu ana hattında geniş çaplı bakım-onarım ve deplase çalışması gerçekleştirildi. Kaş merkezi, Palamut, Çavdır, Kınık, Çayköy, Üzümlü, İslamlar, Bezirgan, Gelemiş, Yeşilköy, Kalkan Mahallelerinin su ihtiyacını karşılayan Saklıkent hattı üzerinde meydana gelen arızaların giderilmesi için başlatılan çalışma planlanandan 36 saat daha önce bitirildi.

Önemli su kaynağı

800 ve 600 mm çapındaki çelik borulardan oluşan yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki hatta 39 personelle 19 ayrı noktada bakım onarım gerçekleştirildi. 24 saat aralıksız süren çalışma ile arızaya neden olan noktalarda vana-vantuz değişimleri yapıldı. Eskiyen hatlar yenilendi. Çalışmanın bitirilmesinin ardından gerekli kontroller sağlanarak hatta tekrar su verildi.