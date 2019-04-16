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Kaş'ta ahşap ev yangında kül oldu

Antalya’nın Kaş ilçesinde, 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 2 katlı ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.



Yangın, bugün akşam saatlerinde Kasaba Mahallesi Alpanos mevkiinde bulunan Özkan Yağcı'ya ait 2 katlı ahşap bir evde çıktı. Ahşap evden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Evin ahşap olması nedeniyle ekipler, yoğun süren müdahaleler sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde yapılan ilk incelemede içeride kimsenin olmadığı belirlenirken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan, itfaiye ekipleri henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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