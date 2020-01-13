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Kaş'ta araçlar kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Kaş ilçesinde kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kaş'ın Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde D-400 karayolu Çerçiler Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Ali Oflaz yönetimindeki 07 VLC 74 plakalı otomobil ile Yusuf Şener yönetimindeki 07 Y 6425 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ali Oflaz yaralandı. Yusuf Şener ile yanında bulunan Aziz Can Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Ali Oflaz, ambulansla Kaş Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

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