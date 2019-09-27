Kaş'ta arazi yangını, çam ağaçları yandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan yangında yüzlerce çam ağacı yandı, arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre öğleden sonra 14.30 sıralarında Kaş'ın Kasaba Mahallesi Afaki Çiftliği mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yangına müdahale amacıyla bölgeye 5 arazöz, 1 itfaiye ve 1 su tankeri ile 15 işçi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda yaklaşık 8 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.