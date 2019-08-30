Kaş'ta askeri gemi ziyarete açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 97. yıl dönümü dolayısıyla TCG Gurbet hücumbotu halkın ziyaretine açıldı.

Kaş Marina'daki etkinlikte vatandaşlar askeri gemiyi gezme fırsatı buldu.

Kutlamalar kapsamında Kaş'a gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gurbet, marinada iskeleye yanaştı. İskele girişinde oluşturulan kontrol noktasından geçen ziyaretçiler, görevli askeri personeller nezaretinde hücumbotu gezdi. Kaş Kaymakamı Ulaş Akan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, gazi, gazi ve şehit yakınlarını gemi girişinde TCG Gurbet Komutanı Deniz Binbaşı Ömür Özdemir karşıladı. Ardından gazi, gazi ve şehit yakınlarına öğle yemeği verildi. Yemeğe katılanlar, düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gemi, bugün 10-17 arasında ziyaret edilebilecek.