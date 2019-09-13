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Kaş'ta aşure ikramı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Aşure Günü münasebetiyle, Merkez Süleyman Çavuş Cami önünde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Aşure Günü münasebetiyle, Merkez Süleyman Çavuş Cami önünde sıcak aşure dağıtımı yapıldı.


Kaş Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 2 bin kişiye aşure ikram etti. Merkez Cami önünde düzenlenen aşure programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Kaş Belediye Başkanlığı Muharrem ayı etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Cuma namazı sonrası Süleyman Çavuş Camii'nde düzenlenen etkinlikte Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Sertçelik, vatandaşlara aşure dağıttı.

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