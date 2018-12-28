Kaş'ta Atatürk Koşusu

Antalya'nın Kaş ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Koşusu düzenlendi.

Kınık Mahallesi'nde ilk defa düzenlenen Atatürk Koşusu, Kaş Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, ‘küçük kız ve erkek', ‘yıldız kız ve erkek', ‘genç kız ve erkek' ve ‘halk koşusu' olmak üzere 4 kategoride toplamda 378 sporcu, 23 okul ve halkın katılımıyla Atatürk Bulvarı parkur alanında yapıldı. Yarışmalar sonunda, Kınık Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan, Sağlık Müdürü Dilek Kandur, Ak Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, Kınık Jandarma Komutanı Selim Narin ve okul müdürleri de katıldı.