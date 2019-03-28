İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaş'ta Bae Johnson'la ‘Sıfır Atık'

Amerikalı Yazar Bea Johnson, “Sıfır Atık (Zero Waste), bireysel etkimizi azaltabilmek için kendi hayatımızda uygulayabileceğimiz değişikliklerin tamamıdır.


Antalya'nın Kaş ilçesinde Sıfır Atık yaşam öncülerinden Bea Johnson bir konferans verdi. Kaş Belediyesi Kültürevi'nde gerçekleşen Sıfır Atık konulu konferansı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kalkan Kültürevi yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel, bölgede yerleşik yaşayan yabancılar ve çok sayıda vatandaş takip etti.


Mizah ve enerjiyle görsel bir sunum yapan Bea Johnson 2008'den beri Sıfır Atık felsefesiyle yaşadığını belirterek, hayatının daha anlamlı, sağlıklı ve mutlu olduğunu söyledi.


Sıfır Atık'ın iyi ve daha sağlıklı olabileceğine, zaman ve para tasarrufu sağlayabileceğine dikkati çeken Johnson, “Sıfır Atık elde etmek için 5 kural uyguluyoruz. Reddet, azalt, yeniden kullan, dönüştür ve gübrele. Kullanmadığını reddet, kullandığını azalt, tükettiğini yeniden kullan, geri dönüştür ve çürüt. Kararı verdikten sonra gereksiz atıkları ortadan kaldırmak için geri dönüşüm yapmak, yeniden kullanılır ürünler tercih etmek ve gereksiz tüketimi mümkün olduğunca azaltmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.


Bir buçuk saat süren konferans sonunda Johnson, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.


Sahibi olduğu Zero Waste Home internet sitesinden öneriler paylaşan Johnson, üniversitelerde konferanslara da katılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.