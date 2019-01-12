Kaş'ta bez çanta dağıtıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik bez torba dağıtıldı.

Kaş ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalara destek vermek amacıyla Kaş Belediyesi ilçe genelinde bez torba dağıttı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, vatandaşı bez torbaya alıştırmak, çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle belediyenin hazırlattığı çantaları mahalle de kurulan pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara dağıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Mahalle pazarlarında ücretsiz dağıtılan bez torbalar, çevrenin korunmasına katkı sağlayacak.