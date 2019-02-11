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Kaş'ta bilim şenliği düzenlenecek

Antalya’nın Kaş ilçesinde bilim şenliği düzenlenecek.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bilim şenliği düzenlenecek.


TÜBİTAK 4007 desteğiyle yürütülecek ‘Yerden Göğe Meraklıyız' eğitim proje etkinliği, 10-19 Nisan tarihleri arasında Kaş'ta yapılacak. Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde proje tanıtım toplantısına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'nin hazırladığı 'Yerden Göğe Meraklıyız' eğitim proje etkinliğinin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini söyledi.



50 proje desteklendi


2018 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri 2'nci Çağrısı sonuçlandığını belirten Atılgan, “Toplamda 50 proje TÜBİTAK tarafından desteklendi. Bu kapsamda Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi'nin hazırladığı 'Yerden Göğe Meraklıyız' eğitim proje etkinliği, TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Proje yürütücüsü öğretmen Kaya Erişti ve ekibine teşekkür ederim. Projeyle Kaş'ın doğası nedeniyle bölge halkının yaban hayatı içindeki yaşamına dokunması amaçlanıyor." dedi.


Kültürel etkinlik düzenlenecek


Akdeniz, Cumhuriyet, Çanakkale 18 Mart, Gazi, Hakkari, Muğla Sıtkı Koçman ve Osman Gazi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşecek projeye TÜBİTAK, Kaş Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fethiye Yörük Türkmen Derneği destek verecek. Fen Lisesi öğretmeni Kaya Erişti'nin yürüttüğü proje kapsamında çocuk tiyatrosu oyunu, yöre türküleri ile konser düzenlenecek. Kalkan Kültürevi'nde sergi açılacak. Öğrencilerle atölye uygulama, laboratuar çalışmaları, halka açık bilgilendirme toplantıları yapılacak. Toplamda 16 akademisyen atölye liderliği görevi yapacak.

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