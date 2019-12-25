Kaş'ta binlerce kişi yeni meslek sahibi olacak

Antalya'nın Kaş Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenecek kurslarda binlerce kişi meslek sahibi olacak.

Kaş Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KAŞMEK) projesi ile başlatılan çalışmada, binlerce vatandaşa kurs imkanı sunulması hedefleniyor. Bu kapsamda, Kaş Belediye Başkanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kültür, spor, sanat, el sanatları ve meslek edindirme alanlarında çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı. Belediye Başkanlığında gerçekleşen imza törenine, Başkan Mutlu Ulutaş, Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan ve Belediye Sağlık ve Sosyal İşler Müdürü Hamit Batur katıldı.

Kurslar ücretsiz

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş Belediyesinin tüm imkanlarıyla eğitimin hizmetinde olduğunu söyledi. Kursların ücretsiz verileceğini belirten Başkan Ulutaş, “Biz belediye olarak vatandaşlarımızı bu kurslarla buluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Çünkü ilim, tüm karanlıkları aydınlığa çevirir. Kurslar, merkez ve mahallelerde gerçekleştirilecek. Okuryazar her vatandaşımızın katılabileceği kurslardan mezun olanlara, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika verilecek. İmzalanan protokolün ve eğitim döneminin herkese hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Atılgan da “Yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında 60 bin nüfusa ulaşma şansımız olacak. Sosyal belediyecilik anlamında bu çalışmaya destek veren Başkan Ulutaş'a teşekkür ederim.” diye konuştu