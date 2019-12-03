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Kaş'ta boş evde yangın

Antalya’nın Kaş ilçesinde kullanılmayan boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kullanılmayan boş bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Kaş'ın Andifli Mahallesi Çerçiler Mevkisinde üç katlı müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında ikinci katı boş olduğu öğrenilen betonarme evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangında maddi hasar meydana geldi.

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