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Kaş'ta büz döşeme çalışması

Kaş Belediyesi, mahallelerde yol güzergahında şarampol suyu tahliyesi ve iyileştirme için büz döşeme çalışması gerçekleştiriyor.


Kaş Belediyesi insan odaklı hizmet anlayışıyla ilçede ihtiyaç duyulan noktalarda plan ve program dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde alt yapı güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın talimatıyla başlatılan alt yapı güçlendirme çalışmaları havaların elverdiği ölçüde hızlandırıldı. Ekipler, Kınık, Ova, Yeşilköy ve Kasaba ile toplamda 30 mahallede büz döşeme çalışması sürdürüyor. Bu kapsamda mahallelerde 2 bine yakın büz döşendi. Kaliteli alt yapı için büzün önemine dikkati çeken Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Kaş'ta tespit edilen yerlerde plan ve program içerisinde ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

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